النفط العراقية تعلن صادراتها من الخام خلال أبريل 2019

كتبت- مروة الغول

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن صادرتها من النفط الخام خلال شهر إبريل 2019، والتى تم تصديرها لـ 37 شركة ودولة من ضمنها مصر وبلغت كمية نفط البصرة المصدرة 1.1 مليون برميل تقريبا بقيمة 68 مليار دولار .

وبلغت حجم كمية نفط كركوك المصدر من ميناء جيهان 2.5 مليون برميل تقريبا بقيمة 173 مليون دولار فيما بلغت الكمية المصدر من حقل القيارة 783 ألف برميل تقريبا بقيمة27.7 بقيمة مليون دولار، وبلغت الكمية المصدر من نفط البصرة ونفط كركوك حوالي 103.9 مليون برميل بقيمة 7.020مليار دولار ،وذلك بمعدل سعر 67.5 دولار للبرميل .