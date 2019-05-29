سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النفط العراقية تعلن صادراتها من الخام خلال أبريل 2019

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:00 م
النفط العراقية تعلن صادراتها من الخام خلال أبريل 2019 تصدير النفط " ارشيفية "
كتبت- مروة الغول
إضافة تعليق

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن  صادرتها من النفط الخام خلال شهر إبريل 2019، والتى تم تصديرها  لـ 37 شركة ودولة من ضمنها مصر وبلغت كمية نفط البصرة المصدرة 1.1 مليون برميل تقريبا بقيمة 68 مليار دولار .

وبلغت حجم كمية نفط كركوك المصدر من ميناء جيهان 2.5 مليون برميل تقريبا  بقيمة 173 مليون دولار  فيما بلغت الكمية المصدر من حقل القيارة 783 ألف برميل تقريبا  بقيمة27.7 بقيمة  مليون دولار، وبلغت الكمية المصدر من نفط البصرة ونفط كركوك حوالي 103.9 مليون برميل بقيمة 7.020مليار دولار ،وذلك بمعدل سعر  67.5 دولار للبرميل .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أمريكا تحذر هونج كونج من احتمال رسو سفينة تحمل نفطا إيرانيا بمينائها

الرئيس اللبنانى: التنقيب عن النفط والغاز سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد

إيران تنفى اتهام بولتون لطهران بالتورط باعتداء ناقلات النفط عبر ألغام بحرية

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع النفط

أسعار النفط تتراجع بفعل تغلب مخاوف الحرب التجارية على اضطرابات الإمدادات

أبرز ما حدث فى 24 رمضان ..الكويت والبحرين والامارات يوقفون تصدير النفط لأمريكا

النفط يعاود الارتفاع اليوم بعد انخفاضات الأسبوع الماضى

كوريا الجنوبية تستبدل النفط الإيرانى بالخام الروسى

وول ستريت جورنال: الصين توقفت عن شراء النفط من إيران

أسباب التصادم بين روسيا والولايات المتحدة فى أزمة فنزويلا.. خبراء: موسكو ترغب فى الحصول على حصة النفط الفنزويلى فى أسواق أمريكا الشمالية.. وترامب يستثمر المشكلة فى دعم حملته الانتخابية والفوز بأصوات الأمريكيين

أسعار النفط ترتفع اليوم مدعومة بخفض "أوبك" وروسيا الإنتاج

مسئول برازيلى: انتعاش صناعة النفط فى فنزويلا سيستغرق سنوات

المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا: حريق مستشفى النفط بطرابلس نجم عن قصف مباشر

صعود النفط وسط خفض الإمدادات ومخاوف بشأن الحرب التجارية

تصدير النفط

النفط الخام

وزارة النفط العراقية

مصر

نفط كركوك

حقل القيارة

نفط البصرة

النفط تصدير النفط حقول العراق كميات تصدير النفط


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة