سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

النساء أكثر عرضة لتشقق الأظافر من الرجال.. اعرف السبب

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:30 ص
النساء أكثر عرضة لتشقق الأظافر من الرجال.. اعرف السبب الاظافر
كتبت هند عادل
إضافة تعليق

الأظافر وشكلها نافذة على مشاكل الجسم المحتملة أوانعكاس للعادات اليومية، يمكن أن يساعدك تحديد الأسباب الأساسية وحماية أظافرك من التلف والتشقق في الحفاظ على قوتها ووظيفتها، حسبما أكد موقع "healthline".

تكسر_الأظافر_أسبابه_و_الوقاية_منه

اسباب تشقق الاظافر
 

النساء أكثر عرضة من الرجال للتشقق في الأظافر، بحسب الكلية الأمريكية لتقويم العظام للأمراض الجلدية.

الشيخوخة
 

مع تقدم العمر، ستصبح أظافرك عادة أرق وأكثر عرضة للتشقق

التعرض المتكرر للمياه

 

اسباب-تكسر-الاظافر-الطولي-عند-الاطفال

 

إذا كنت تؤدي وظيفة تتطلب منك غسل يديك بشكل متكرر أو غمر يديك بالماء فقد تكون أكثر عرضة لكسر الأظافر.

عمليات تجميل الأظافر المتكررة وإزالة طلاء الأظافر
 

يمكن أن يؤدي استخدام مزيل طلاء الأظافر والأسيتون إلى إضعاف الأظافر وجعلها عرضة للكسر.

العدوى الفطرية
 

إذا كان لديك تشققات أو إصابات موجودة في الجلد حول أظافرك يمكن للفطريات أن تغزو الجلد وتؤدي إلى العدوى.

سوء تغذية
 

يستخدم الجسم العديد من العناصر الغذائية لنمو أظافر صحية يعد نقص الحديد أحد أكثر أسباب نقص التغذية شيوعًا للأظافر المتشققة، يحتاج الجسم أيضًا إلى البروتينات والفيتامينات B لبناء أظافر قوية وصحية بشكل فعال.

الصدفية
 

يمكن أن تسبب الصدفية التي تؤثر على الأظافر تكسيرها.

اضطراب الغدة الدرقية
 

الغدة الدرقية هي المسئولة عن الحفاظ على التمثيل الغذائي للشخص وكذلك العديد من الوظائف لنمو الجلد والشعر والأظافر والأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية يعانون من الأظافر الجافة والمشققة والهشة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

نقص الكالسيوم والزنك بجسمك يؤثر على أظافرك وظهور البقع البيضاء أبرز المشاكل

صحتك فى وصفة.. الألوفيرا وزيت الزيتون لعلاج جفاف الجلد حول الأظافر

علامات بتقولك خد موعد مع الدكتور.. منها بقع الأسنان والأظافر وظهور الشامات

لو العناية بأظافرك مغلباكي.. 5 نصائح علشان متتكسرش

عادات بسيطة تقوم بها يوميا وتؤذى صحتك..مضغ العلكة مدة طويلة وقضم الأظافر

الاظافر

تكسير الاظافر

مشاكل الاظافر

امراض تسبب مشاكل الاظافر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة