وذكر المفوض المكلف بشؤون التوسيع يوهانس هان - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن التوصية جاءت بعد اجتماع للمفوضية الأوروبية في بروكسل، مشيرا إلى ضرورة أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على السماح لبدء المحادثات.

يُشار إلى أن جمهورية مقدونيا - إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة - غيرت اسمها خلال العام الجاري إلى جمهورية مقدونيا الشمالية بعد مفاوضات مع اليونان مما فتح أمامها الطريق للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2020.