المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لـ3 شباب يتاجرون فى الهيروين بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ووليد المهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل. وتعود أحداث القضية رقم 851 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، إلى 18 يناير الماضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بضبط "شريف. ج. م" وشهرته شريف النمر، 26 سنة، عامل فى ورشة خراطة، و"عمرو. ا. أ"، 33 سنة، سمكرى سيارات، و"أحمد. س. ج"، 29 سنة، سائق، وجميعهم مقيمون فى دائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر، وبحوزتهم 6.38 جرام من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح نارى مششخن عبارة عن بندقية خرطوش و4 طلقات من العيار نفسه.

وتوصلت التحريات إلى حيازة المتهمين للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.