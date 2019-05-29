المخابرات المصرية تتسلم الإرهابى بهاء أبو المعاطى الحارس الشخصى لهشام عشماوى

تسلمت المخابرات المصرية الإرهابى بهاء على أبو المعاطى، الحارس الشخصى للإرهابى هشام عشماوى، والذى ألقى القبض عليه فى مدينة درنة أكتوبر الماضى.
ويعد بهاء على أبو المعاطى أحد أخطر الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم المرابطين الذى شكله الإرهابى هشام عشماوى، ويعد الصندوق الأسود للجماعات المتطرفة فى شمال أفريقيا.
كان الجيش الوطنى الليبى قد أعلن تسليم الإرهابى الأخطر فى شمال افريقيا هشام عشماوى إلى السلطات المصرية.
وشارك الإرهابى هشام عشماوى فى تدريب عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى فى مثلث السلفادور الذى يقع فى جنوب ليبيا، فضلا عن تواصله مع القيادى فى التنظيم مختار بلمختار لتشكيل تحالف يقاتل إلى جانب تنظيم القاعدة.
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