المجمعات الاستهلاكية تطرح كعك العيد بأسعار تبدأ من 50 لـ 90 جنيه

تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كعك وبسكويت العيد من خلال فروع منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وينشراليوم السابع تقريرا عن أسعار الكعك والبسكويت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة .
١- طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيه.
٢- طرح كيلو الكعك السادة 60 جنيه.
٣- طرح الكعك بالملبن 65 جنيه للكيلو.
٤- الكعك بالمكسرات 90 جنيه للكيلو.
٥- طرح كيلو بيتى فور سادة 65 جنيه وبيتى فور لوكس 85 جنيه.
٦- طرح غريبة سادة 80 جنيه للكيلو وغريبة باللوز 90 جنيه.
٧- توجد عروض خاصة للعلب المُشكلة حيث سيتم طرح علبة 1 كيلو بـ 64 جنيه.
٨- طرح علبة 2 كيلو بـ 128 جنية وعلبة 3 كيلو بـ 192 جنية وعلبة 4.5 كيلو بـ 355 جنيه.
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