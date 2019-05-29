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الكرملين: تسليم إس-400 لتركيا سيتم قبل موعده ولا تأجيل

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:09 م
الكرملين: تسليم إس-400 لتركيا سيتم قبل موعده ولا تأجيل دميترى بيسكوف
موسكو(أ ش أ)
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أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف اليوم الأربعاء، أن عمليات تسليم منظومات الصواريخ الدفاعية (إس-400) إلى تركيا تتم قبل المواعيد المخطط لها بناء على طلب الجانب التركى ولا يوجد أى تأخير.

وقال بيسكوف -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "سيتم التسليم فى وقت مبكر عن المواعيد النهائية التى تم التخطيط لها مسبقا وذلك بناء على طلب الجانب التركى، لا يوجد تأخير وكل شيء يسير كما هو مخطط له".

من جانبه، أعلن وزير الدفاع التركى خلوصى أكار اليوم أن أنقرة قد أرسلت أفرادا عسكريين إلى روسيا للتدريب على استخدام أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز (إس-400).

وكانت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكى يمثلون الديمقراطيين والجمهوريين قد قدمت فى 16 مايو قرارا يدعو عدة لجان من مجلس النواب بالكونجرس إلى "تطبيق العقوبات بالكامل" ضد تركيا فى إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا، وكذلك استبعاد تركيا من برنامج إنشاء طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز (إف-35) فى حالة شراء أنقرة منظومة (إس-400) من روسيا.

 


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