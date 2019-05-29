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الكرملين: اجتماع بين الرئيس الروسى ورئيس وزراء الهند الشهر المقبل

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:50 م
الكرملين: اجتماع بين الرئيس الروسى ورئيس وزراء الهند الشهر المقبل ديمترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجتمع مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الشهر المقبل.

وأوضح بيسكوف -فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن بوتين ومودى سيجتمعان على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون المقرر عقدها يومى 13 و14 يونيو فى قيرغيزستان.

كما ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن مودى يعتزم عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الروسى بوتين والرئيس الصينى شى جين بينج على هامش القمة.

يُشار إلى أن منظمة شنغهاى للتعاون تضم الهند وقيرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان.

 


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