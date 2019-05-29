وقال كريفوروتشكو - خلال زيارته للمصنع المنتج لهذه الطائرات في مدينة كومسومولسك على آمور، حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الأربعاء/ - "إن المصنع المذكور يقوم بتنفيذ جميع التزاماته في الوقت المحدد، وسنستلم في هذا العام عدة طائرات قبل حلول الموعد المحدد".

وأضاف "وفقا لشروط العقد الحالي، نتوقع استلام 20 طائرة مقاتلة أخرى من طراز (سوخوي-35 إس) خلال العامين الجاري والمقبل"، مشيرا إلى أن المصنع يعمل بشكل مستمر في مجال تحديث هذه المقاتلات، مستفيدا من تجربة استخدامها في سوريا.

وأوضح أنه بفضل التعديلات الجديدة ستتمكن مقاتلات (سوخوي-35 إس) من حمل واستخدام جميع أنواع الصواريخ الجوية من فئتي (جو- جو) و(جو- أرض).