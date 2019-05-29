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القبض على عاطلين لسرقتهما 40 عداد مياه من مداخل العمارات فى المرج

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:44 م
القبض على عاطلين لسرقتهما 40 عداد مياه من مداخل العمارات فى المرج عداد مياه
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عاطلين، لسرقتهما عددا كبيرا من عدادات المياه من مداخل العمارات والعقارات فى منطقة المرج، وحرروا محضرا بالواقعة وأحالوه للنيابة لتولى التحقيق.

كان قسم شرطة المرج قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة عدادات المياه من مداخل منازلهم، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين: "عاصم. ف"، و"رمضان. ع"، عاطلين عن العمل، ونجحت فى ضبطهما لاحقا.

بسؤال المتهمين عن الواقعة وما أسفر عنه الضبط، أقرا بالأمر واعترفا بارتكاب وقائع السرقة بغرض الكسب المادى، وبأن إجمالى العدادات التى سرقاها 40 عدادا من مداخل العمارات والمنازل فى منطقة المرج، فأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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سرقة عدادات منازل

مباحث القاهرة

جريمة سرقة بالمرج

كاميرات مراقبة


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