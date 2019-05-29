القبض على عاطلين لسرقتهما 40 عداد مياه من مداخل العمارات فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عاطلين، لسرقتهما عددا كبيرا من عدادات المياه من مداخل العمارات والعقارات فى منطقة المرج، وحرروا محضرا بالواقعة وأحالوه للنيابة لتولى التحقيق.

كان قسم شرطة المرج قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة عدادات المياه من مداخل منازلهم، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين: "عاصم. ف"، و"رمضان. ع"، عاطلين عن العمل، ونجحت فى ضبطهما لاحقا.

بسؤال المتهمين عن الواقعة وما أسفر عنه الضبط، أقرا بالأمر واعترفا بارتكاب وقائع السرقة بغرض الكسب المادى، وبأن إجمالى العدادات التى سرقاها 40 عدادا من مداخل العمارات والمنازل فى منطقة المرج، فأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.