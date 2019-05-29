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القبض على عاطلين قتلا مواطنا بعد استدراجه وإلقاء جثته بالترعة فى سوهاج

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:43 م
القبض على عاطلين قتلا مواطنا بعد استدراجه وإلقاء جثته بالترعة فى سوهاج جثمان مواطن مقتول بالترعة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات البلاغ الذى تلقاه مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج، بالعثور على جثة لشخص مجهول غير واضح الملامح أثناء القيام بأعمال تطهير ترعة المره الكائنة بناحية الكوامل بحرى دائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بسوهاج توصلت جهوده إلى تحديد شخص المجنى عليه "عامل - سن 18 - مقيم بدائرة المركز، وأن وراء إرتكاب الواقعة شخصان " عاطل - عامل له معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بذات الناحية ".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة الأول بندقية خرطوش، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما والمجنى عليه فعقدا العزم على التخلص منه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما باستدراجه لمكان العثور وأطلق الأول تجاهه عياراً من البندقية الخرطوش فأودى بحياته، وقاما بالقاء الجثة بالترعة المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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