القابضة للكهرباء تعقد جمعيتها العمومية لاعتماد الموازنة

كتبت رحمة رمضان

انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث استعرضت الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة ، فضلاً عن استكمال تنفيذ خطة تدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة ، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.

واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2019/2020 تتمثل فى :

· إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 1950 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية الى 60067 ميجاوات بنسبة تطور 2,6% عن العام المالى المتوقع 2018/2019 .

· زيادة الطاقة المولدة الى 195,8 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4,2% عن العام المالى المتوقع 2018/2019.

· إنخفاض معدل إستهلاك الوقود إلى 185,5 جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 2,9% عن المعدل المتوقع للعام المالى 2018/2019 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل كدورة مركبه ومشاركة مشروعات سيمنز بحوالى 17 % من إجمالى الطاقة المولده.

· الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها.

· استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه .

· استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .

· الإستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

· تنفيذ استثمارات بحوالى 53 مليار جنيه منها حوالى 12 مليار جنيه تخص مشروعات الفحم بالحمراوين .

· زيادة عدد المشتركين الى 37,9مليون مشترك بنسبة تطور 4,1 % عن العام المالى المتوقع 2018/2019.

· تأسيس شركة مساهمه مصرية لخدمات التدريب مملوكه بالكامل للشركة القابضة لكهرباء مصر.