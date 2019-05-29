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العلاج الحر يشدد الرقابة على مكافحة العدوى بالمنشأت الطبية منعا لانتشار الأمراض

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:00 ص
العلاج الحر يشدد الرقابة على مكافحة العدوى بالمنشأت الطبية منعا لانتشار الأمراض الغسيل الكلوى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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كشفت إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، عن الاهتمام ببرامج مكافحة العدوى فى العيادات وعيادات الأسنان ومراكز الغسيل الكلوى وبنوك الدم، لمنع انتشار الفيروسات المعدية مثل فيروس سى، خاصة أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات على مكافحة المرض.
 
وقال مصدر مسؤل بالعلاج الحر والتراخيص الطبية لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات يومية على المنشأت الطبية والعيادات والمستشفيات لمكافحة العدوى، والتأكد من التخلص الآمن من المخلفات الخطرة منعا لنقل العدوى والتلوث الصحى.
 
وتابع المصدر، أن المفتشين التابعين للعلاج الحر يقدمون الدعم الكامل لأصحاب العيادات والمستشفيات التى تضمن تطبيق معايير مكافحة العدوى تماما والتى تسببت فى نقل الكثير من الأمراض، واستكمل : مكافحة العدوى تضمن حماية الطبيب والممرضة والمريض من تداول المشاكل الصحية وتقلل من الإنفاق على القطاع الصحى بفعل تقلص الإصابة بالأمراض .
 
 

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العلاج الحر

التراخيص الطبية

مكافحة العدوى

الفيروسات


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