العراق تسلم تركيا 188 طفلاً من أبناء المتطرفين الأتراك.. خلفهم داعش

كتب - هاشم الفخرانى

رحّلت بغداد إلى أنقرة، الأربعاء، 188 طفلاً من أبناء المتطرفين الأتراك، كانوا محتجزين في العراق بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وذكرت موقع "العربية نت"، أن المتحدث الرسمى باسم المجلس القاضى عبد الستار بيرقدار، قوله إن "محكمة التحقيق المركزية المسئولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركى 188 طفلاً خلفهم داعش الإرهابي فى العراق".

وأضاف البيان، أن هؤلاء كانوا "دينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم".

وقال بيرقدار، إن عملية تسليم اليوم الأربعاء تمت فى مطار بغداد بحضور ممثلين عن الحكومتين التركية والعراقية والمنظمات الدولية، ولفت إلى أن "عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذى رافقهم حتى ركوب الطائرة التى تقلهم إلى بلادهم".