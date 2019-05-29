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العاهل الأردنى يستقبل كبير مستشارى البيت الأبيض جاريد كوشنر

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:30 م
العاهل الأردنى يستقبل كبير مستشارى البيت الأبيض جاريد كوشنر العاهل الأردنى وجاريد كوشنر
كتب محمد جمال
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استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشارى الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، الذى يزور الأردن ضمن جولة له فى المنطقة.
وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.


وأكد الملك ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية فى واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأمريكى والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، والوفد المرافق.

 


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