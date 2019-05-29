الطقس فى الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية والإمارات وارتفاع الحرارة فى البحرين

وكالات الأنباء

تشهد دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقسا متقلبا، حيث يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة فى السعودية، بينما يقتصر على وجود جو غائم فى الإمارات، أما الكويت ومملكة البحرين، فتشهدان ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة.

الطقس فى السعودية اليوم الأربعاء

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

الطقس فى الإمارات اليوم الأربعاء

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن يكون الطقس، اليوم، غائما جزئيا بوجه عام مع فرصة لتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية ويحتمل سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال المركز - فى بيانه اليومى - إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً، والموج فى الخليج العربى سيكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:16 والثانى عند الساعة 22:34 والجزر الأول عند الساعة 15:08 والجزر الثانى عند الساعة 04:46، وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 18:18 والمد الثانى عند 07:23 والجزر الثانى 01:12.

الطقس فى البحرين اليوم الأربعاء

فيما، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية البحرينية، أن الطقس سيكون، اليوم الاربعاء، حار خلال النهار والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، إلا أنها شمالية بوجه عام وتصل سرعتها أحيانًا من 10 إلى 15 عقدة، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأوضحت أن ارتفاع الموج يبلغ من قدم إلى ثلاثة أقدام وتصل درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 28 مئوية والرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 15%.

الطقس فى الكويت اليوم الأربعاء

بينما، قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبر موقعها، إن درجة الحرارة العظمى، اليوم، ستكون 46 درجة مئوية، وأن الطقس نهارًا، حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، وليلًا، سيكون حار نسبيًا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.