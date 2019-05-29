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الصين تلجأ للمعادن الأرضية للضغط على أمريكا فى الحرب التجارية بينهما

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:12 م
الصين تلجأ للمعادن الأرضية للضغط على أمريكا فى الحرب التجارية بينهما الرئيس الصينى
كتب: أحمد علوى
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تستعد الصين لاستخدام المعادن الأرضية النادرة للضغط على الولايات المتحدة فى حربهما التجارية.

ووفقا لوكالة " شينخوا" الصينية، تعد الصين المورد الرئيس للمعادن الأرضية النادرة فى العالم، حيث توفر نحو 80 فى المائة من الإنتاج العالمى.

وأضافت الوكالة "هذه العناصر الأرضية النادرة، والتى نادراً ما نسمع عنها، هى مواد لإنشاء الإضاءة الخلفية للهواتف الذكية، وتضمن الاستخدام الآمن للمفاعلات النووية".

وتابعت "التزمت الصين دائمًا بمبادئ الانفتاح والتنسيق والمشاركة فى تطوير الصناعات المتعلقة بالمعادن النادرة. ومع ذلك، فى حال أراد شخص ما استخدام المعادن النادرة التى تقدمها الصين ضدها، فإن الشعب الصينى لن يوافق على ذلك".

وأشارات المقالة إلى أنه من خلال اتخاذ "خطوات أحادية الجانب" للحد من التطور التكنولوجى فى الدول الأخرى، لم تأخذ الولايات المتحدة فى الاعتبار حقيقة أن سلسلة التوريد الدولية للمعادن الأرضية النادرة متشابكة للغاية، مما يؤدى إلى "عدم ازدهار أى اقتصاد منفردا".

 


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