الصين تؤكد تعزيز جهودها لتحقيق الاستقرار فى النمو الاقتصادى

بكين (أ ش أ)

أكدت الصين اليوم الأربعاء، أنها ستعزز جهودها لتحقيق الاستقرار فى نموها الاقتصادى، مع إعطاء الأولوية هذا العام لتحقيق الاستقرار فى النمو التجارى وتحسين الجودة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية -فى بيان اليوم- أنها ستعمل على المضى قدما فى ثلاث مهام أساسية، تتمثل في: استقرار النمو، وتحسين الجودة، وتحويل المحركات، وذلك للتعامل مع الشكوك المتعلقة بالنمو.

وأضافت الوزارة أن هناك سياسات خاصة (ثلاث مهام) تعهدت البلاد بتطبيقها لدعم تنمية التجارة، تتمثل المهمة الأولى فى استقرار النمو، حيث ستنشر الصين المزيد من السياسات المواتية، ومن بينها توسيع تغطية تأمين ائتمان الصادرات، وتحسن إمكانية الحصول على تمويل، وتعزيز دعم الائتمان، وزيادة تسهيل التجارة.

وتابعت الوزارة أن الصين سوف تخلق بيئة أعمال دولية ترتكز على القانون للتيسير على رجال الأعمال، وتشجع تطوير الشركات الخاصة، وتدعم الشركات متعددة الجنسيات ذات القدرة التنافسية الدولية، مع تعزيز التعاون مع الدول المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق، وأسواق التجارة التقليدية مع الاستفادة بأسواق جديدة، حيث تخطط البلاد للتركيز على تطوير نحو 30 سوقا دوليا (لم يتم تحديدها).

وأشارت الوزارة إلى المهمة الثانية فى السياسات الخاصة لدعم تنمية التجارة تتمثل فى تحسين الجودة، حيث سوف تحسن الصين هيكل التصدير وتشجع تصدير منتجات التكنولوجيا العالية والجودة العالية والقيمة المضافة العالية، بينما تجعل صادراتها أكثر تنافسية من ناحية الجودة والكثافة التكنولوجية والعلامات التجارية والتسويق، إلى جانب زيادة الاستيراد بالتركيز على استيراد منتجات متعلقة بمعيشة الناس والمنتجات الزراعية.

ولفتت الوزارة إلى أن المهمة الثالثة تتمثل فى تحويل المحركات، حيث سوف تشجع الصين صناعات جديدة ونماذج أعمال فى قطاع التجارة، مع الكشف عن 35 منطقة تجريبية لدعم تنمية التجارة الإلكترونية عبر الحدود ونشر 14 مخططا تجريبيا للتصدير من خلال تجارة المشتريات فى السوق.