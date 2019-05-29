سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الشرطة فى خدمة المرضى..قافلة طبية لعلاج المواطنين بالفرارة بالمجان

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:27 م
الشرطة فى خدمة المرضى..قافلة طبية لعلاج المواطنين بالفرارة بالمجان قافلة طبية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن الوادى الجديد بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، على مدار 3 أيام ، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية اللواء صبيح وقرية عمر بن الخطاب بدائرة مركز شرطة الفرافرة ، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية ، حيث أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على (170) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

      

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

قوافل ضبط الأداء بمدارس أسوان ترصد غياب 43 فردا وتحيلهم للتحقيق

صور.. إقبال كبير على القوافل التعليمية بكفر الشيخ لليوم الثالث على التوالى

"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية لقرية "كفر الشيخة سالمة" بالقناطر

5 قوافل دعوية لمطروح والجيزة والبحيرة والبحر الأحمر

صور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد تأمين القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

قافلة طبية

علاج المرضى

الفرافرة

قوافل طبية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة