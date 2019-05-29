الشرطة فى خدمة المرضى..قافلة طبية لعلاج المواطنين بالفرارة بالمجان

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن الوادى الجديد بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، على مدار 3 أيام ، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية اللواء صبيح وقرية عمر بن الخطاب بدائرة مركز شرطة الفرافرة ، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية ، حيث أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على (170) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
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