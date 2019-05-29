الشرطة تداهم أبو الغيط بالقليوبية وتضبط صفقة مخدرات "المنار وعسل ودهب"

كتب محمود عبد الراضي

صفقة مخدرات "المنار ودهب وعسل" جهزها تجار مخدرات فى منطقة أبو الغيط بالقليوبية لطرحها فى العيد، فتم ضبط 9 متهمين بحوزتهم 182 طربة من مخدر الحشيش.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة إستهدفت عدد من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق واسع متخذين من قرية أبو الغيط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأسفرت عن ضبط 9 من العناصر الإجرامية الخطرة لاتجارهم فى المواد المخدرة، وبحوزتهم ( 182 ) طربة من مخدر الحشيش وزنت 28,500 كيلو جرام، و2 خزينة أسلحة نارية، و18طلقة نارية، وسلاح أبيض ومبالغ مالية و7 هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.

المتهمون



المواد المخدرة



جانب من المضبوطات