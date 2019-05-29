سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 04:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة اليابانية: 10 ثوان فقط استغرقها منفذ عملية طعن تلميذات طوكيو

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:16 ص
الشرطة اليابانية: 10 ثوان فقط استغرقها منفذ عملية طعن تلميذات طوكيو حادث طعن فى اليابان
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

كشفت الشرطة اليابانية، عن المدة التى استغرقها منفذ عملية الطعن الذى وقع صباح الثلاثاء، فى مدينة كاواساكى اليابانية القريبة من العاصمة طوكيو، حيث أعلنت الشرطة اليابانية أن المجرم الذى نفذ عملية الطعن استغرق 10 ثوان فقط، ليصيب ضحاياه الذين كان غالبيتهم من تلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث كانوا فى انتظار حافلة المدرسة، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقالت وكالة "كيودو نيوز" للأنباء، "إن 16 تلميذة وثلاثة بالغين أصيبوا فى واقعة طعن خارج العاصمة اليابانية طوكيو، الثلاثاء"، فيما قال مسؤول محلى، "إن طفلة وبالغا لم تظهر عليهما أى علامات حيوية بعد الحادث الذى وقع فى مدينة كاواساكى إلى الجنوب من طوكيو"، وفقًا لـ"رويترز".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن المشتبه به احتجز على الفور وأصيب إصابة بالغة بعد أن طعن نفسه فى الرقبة، وقالت الشرطة، "إن المشتبه به، الذى بدا أنه فى الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، كان يحمل سكاكين بكلتا يديه وطعن الضحايا قبل أن يطعن نفسه فى الرقبة، وفقا لوكالة "كيودو".

وتأكد وفاة المشتبه به فى حادث الطعن متأثر بإصابته، وفقا لوكالة أسوشيتىد برس، فيما يعتقد أن الأطفال الـ16 هم تلاميذ مدرسة "كاريتاس" الابتدائية، وهى مدرسة كاثوليكية خاصة فى كاواساكى، وقد وقع الحادث فى تمام  الساعة "7:45 صباحا" بالتوقيت المحلى، بالقرب من محطة نوبوريتو بالمدينة، بحسب بيان إدارة الإطفاء المحلية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أول جريمة فى عهد الإمبراطور الجديد.. اليابان تهتز بسبب حادث طعن فى العاصمة طوكيو.. مقتل طفلة وإصابة 17 آخرين.. الجانى انتحر بمجرد القبض عليه من قبل الشرطة.. وترامب يعلن تعازيه لأقارب الضحايا

اليابان تتشح بالسواد بعد مصرع طفلة ورجل واصابة 19 شخصا.. اعرف التفاصيل

العثور على جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن غارقة فى اليابان

أمير الكويت يعزى إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء فى ضحايا حادث الطعن

صور.. وقفة بالورود فى اليابان بعد حادث طعن أودى بحياة طفلة وإصابة 19

صور.. وقفة بالورود فى اليابان بعد حادث طعن أودى بحياة طفلة وإصابة 19

الشرطة اليابانية

حادث طعن فى اليابان

اخبار حوادث

هجوم مسلح فى اليابان

اخبار اليابان

اخبار عالمية

اخبار العالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى

18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى

قانون هيئة تنمية الصعيد × 7 نقاط بعد تنفيذ 439 مشروعًا بقنا وسوهاج

قانون هيئة تنمية الصعيد × 7 نقاط بعد تنفيذ 439 مشروعًا بقنا وسوهاج

الرجوع الى أعلى الصفحة