الشرطة اليابانية: 10 ثوان فقط استغرقها منفذ عملية طعن تلميذات طوكيو

وكالات الأنباء

كشفت الشرطة اليابانية، عن المدة التى استغرقها منفذ عملية الطعن الذى وقع صباح الثلاثاء، فى مدينة كاواساكى اليابانية القريبة من العاصمة طوكيو، حيث أعلنت الشرطة اليابانية أن المجرم الذى نفذ عملية الطعن استغرق 10 ثوان فقط، ليصيب ضحاياه الذين كان غالبيتهم من تلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث كانوا فى انتظار حافلة المدرسة، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقالت وكالة "كيودو نيوز" للأنباء، "إن 16 تلميذة وثلاثة بالغين أصيبوا فى واقعة طعن خارج العاصمة اليابانية طوكيو، الثلاثاء"، فيما قال مسؤول محلى، "إن طفلة وبالغا لم تظهر عليهما أى علامات حيوية بعد الحادث الذى وقع فى مدينة كاواساكى إلى الجنوب من طوكيو"، وفقًا لـ"رويترز".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن المشتبه به احتجز على الفور وأصيب إصابة بالغة بعد أن طعن نفسه فى الرقبة، وقالت الشرطة، "إن المشتبه به، الذى بدا أنه فى الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، كان يحمل سكاكين بكلتا يديه وطعن الضحايا قبل أن يطعن نفسه فى الرقبة، وفقا لوكالة "كيودو".

وتأكد وفاة المشتبه به فى حادث الطعن متأثر بإصابته، وفقا لوكالة أسوشيتىد برس، فيما يعتقد أن الأطفال الـ16 هم تلاميذ مدرسة "كاريتاس" الابتدائية، وهى مدرسة كاثوليكية خاصة فى كاواساكى، وقد وقع الحادث فى تمام الساعة "7:45 صباحا" بالتوقيت المحلى، بالقرب من محطة نوبوريتو بالمدينة، بحسب بيان إدارة الإطفاء المحلية.