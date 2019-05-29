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السياحة تنظم فعالية مشتركة مع إسبانيا فى يوم السياحة العالمى لتنشيط الحركة بين البلدين

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:16 م
السياحة تنظم فعالية مشتركة مع إسبانيا فى يوم السياحة العالمى لتنشيط الحركة بين البلدين السياحة
كتبت آمال رسلان
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اتفقت وزارة السياحة والسفارة الإسبانية على تنظيم عدد من الفعاليات من شأنها تنشيط الحركة البينية بين القاهرة ومدريد، حيث سينظم الجانبان فعالية مشتركة وذلك فى يوم السياحة العالمى الذى يحل فى شهر سبتمبر من كل عام.

وتقوم وزارة السياحة فى هذا اليوم من كل عام بتنظيم احتفالية تتوافق مع الشعار الذى تطلقه منظمة السياحة العالمية كل عام، حيث كان شعار العام الماضى التحول الرقمى والابتكار التكنولوجى فى السياحة.

كذلك ستقوم وزارة السياحة بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة لتنظيم رحلات تعريفية Fam Trips، لمنظمى الرحلات والمختصين بقطاع السياحة لمصر للإطلاع على المقاصد السياحية والفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاع، وذلك فى إطار الدعم الاسبانى لمصر على المستوى السياسى والاقتصادي.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد التقت رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا في القاهرة، وتطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات لزيادة الحركة السياحية البينية بين مصر وإسبانيا وإقامة أحداث ثقافية مصرية إسبانية مشتركة، حيث تعد إسبانيا من الدول الرائدة في مجال السياحة ويمكن الاستفادة من تجربتها وتبادل الخبرات معها في هذا المجال.


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