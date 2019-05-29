السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أعلنت هيئة السكك الحديدية قائمة التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، فى حركة القطارات على بعض خطوط الهيئة، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات.

يُذكر أن جدول التشغيل يتضمن تقليل السرعات فى بعض المناطق على خطوط الهيئة المختلفة، بسبب الأعمال الجارى تنفيذها ضمن خطة تطوير الشبكة وتحديث منظومة الإشارات، وهو ما يتسبب فى تأخير بعض القطارات عن مواعيدها بمعدلات طفيفة، جاءت كالتالى: