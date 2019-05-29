السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أعلنت هيئة السكك الحديدية قائمة التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، فى حركة القطارات على بعض خطوط الهيئة، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات.
يُذكر أن جدول التشغيل يتضمن تقليل السرعات فى بعض المناطق على خطوط الهيئة المختلفة، بسبب الأعمال الجارى تنفيذها ضمن خطة تطوير الشبكة وتحديث منظومة الإشارات، وهو ما يتسبب فى تأخير بعض القطارات عن مواعيدها بمعدلات طفيفة، جاءت كالتالى:
خط القاهرة/ الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة
خط القاهرة/ السد العالى
- القاهرة/ أسيوط متوسط 35 دقيقة
- أسيوط/ أسوان متوسط 35 دقيقة
بنها/ بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة
طنطا/ المنصورة/ دمياط
متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن تلك التأخيرات، موضحة أنها بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للركاب.
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