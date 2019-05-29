السعودية المستورد الأول للحاصلات الزراعية المصرية خلال 8 أشهر

كتب عبد الحليم سالم

كشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، أن المملكة العربية السعودية هى الدولة الأولى المتسوردة حاصلات زراعية من مصر خلال 8 أشهر .

وقال مصدر فى المجلس لـ" اليوم السابع"، إنه خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية إبريل 2019، صدرت مصر للسعودية 471 ألف طن حاصلات زراعية، بلغت قيمتها نحو 193.312 مليون دولار .

وأضاف المصدر أن الكميات المصدرة تبلغ نسبتها 14% من أجمالى الصادرات و12% من قيمة الصادرات.

وقال المصدر إن المجلس التصديرى، برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش، يسعى لفتح المزيد من الاسواق الجديدة بهدف تحقيق النمو المستخهدف بصورة سنوية فى الصادرات والتى تواجه منافسة شرسة من دول المنطقة .