سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا لتحريضهم على العنف فى الشرقية

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:21 م
السجن المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا لتحريضهم على العنف فى الشرقية جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ40 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية تحريضهم عل العنف والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق.
 
وتعود أحداث القضية رقم 79 لسنة 2017 جنايات أبو حماد، ليوم 12 ديسمبر 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بضبط 40 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتجمهرهم والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقطع الطريق العام، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وخرطوش، وإصابة 5 مواطنين، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى دائرة "إرهاب الشرقية" التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محكمة جنايات الزقازيق تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لتاجر بانجو فى الشرقية

جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة المتهم بقتل بارفيز الإيطالى لـ3 فبراير

جنايات الزقازيق تعاقب مسجل خطر بالسجن 91 سنة فى قضايا خطف وقتل وسرقة

"جنايات الزقازيق" تلغى عقوبة الحبس سنة لصيدلى لحيازته عقاقير مخدرة

ارهاب الشرقية

جماعة الاخوان

محكمه جنايات الشرقيه

محاكمات الجماعه الارهابية

جماعه الاخوان الارهابيه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة