السجن المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا لتحريضهم على العنف فى الشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق.

وتعود أحداث القضية رقم 79 لسنة 2017 جنايات أبو حماد، ليوم 12 ديسمبر 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بضبط 40 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتجمهرهم والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقطع الطريق العام، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وخرطوش، وإصابة 5 مواطنين، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى دائرة "إرهاب الشرقية" التى أصدرت حكمها المتقدم.