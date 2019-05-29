الزراعة تنشر أصنافا جديدة للذرة مبكرة النضج وغير شرهة للمياه

واصلت مديريات الزراعة، مع بدء زراعة محصول الذرة الشامية وخاصة الصفراء نشر الأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وحملات توعوية والعمل على تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول "العلف الأصفر" ما يتيح للفلاح التعاقد على محصوله بسعر وعائد مجزى، وللحد من استيراد ما يقرب من 9 ملايين طنا سنويا، وتحقيق هامش ربح للفلاحين وزيادة الإنتاج.

قال الدكتور علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه منذ بدء موسم زراعات الذرة الشامية تم توفير ونشر التقاوى مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه، من خلال الأصناف المقرر زراعتها الموسم الحالى طبقا للقرار الوزارى الأخير خاصة أن الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة.

وأضاف " خليل " ، أن هناك حملات بدأت بعمل حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج ، وهناك لجان للتعريف بالأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية ، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.