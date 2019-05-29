سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تنشر أصنافا جديدة للذرة مبكرة النضج وغير شرهة للمياه

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:27 م
الزراعة تنشر أصنافا جديدة للذرة مبكرة النضج وغير شرهة للمياه الذرة الشامية - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

واصلت مديريات الزراعة، مع بدء زراعة محصول الذرة الشامية وخاصة الصفراء نشر الأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وحملات توعوية والعمل على تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول "العلف الأصفر" ما يتيح للفلاح التعاقد على محصوله بسعر وعائد مجزى، وللحد من استيراد ما يقرب من 9 ملايين طنا سنويا، وتحقيق هامش ربح للفلاحين وزيادة الإنتاج.

قال الدكتور علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه منذ بدء موسم زراعات الذرة الشامية تم توفير ونشر التقاوى مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه، من خلال الأصناف المقرر زراعتها الموسم الحالى طبقا للقرار الوزارى الأخير خاصة أن الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة.

وأضاف " خليل " ، أن هناك حملات بدأت بعمل حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج ، وهناك لجان للتعريف بالأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية ، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

زراعة 2000 فدان من محصول الذرة الشامية على مستوى مراكز محافظة سوهاج

صور.. الإرشاد الزراعى بالأقصر ينظم يوم الحصاد للذرة الشامية بمدينة القرنة

حصاد 145 ألف و600 فدان من الذرة الشامية وإزالة مخالفات الأرز

"الزراعة": ارتفاع مساحات الذرة الشامية المنزرعة لـ2.5 مليون فدان

س و ج.. تعرف على أهم الأمراض التى تصيب محصول الذرة الشامية وطرق المكافحة

المحاصيل حقلية

الذرة الشامية

الذرة الصفراء

مزراعى الذرة

انتاج الذرة

أصناف الذرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة