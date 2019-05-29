سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية: 768 شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية فى مصر

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:00 م
الرقابة المالية: 768 شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية فى مصر المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إعداد ملف إلكترونى متضمناً أسماء جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والحاصلة على ترخيص من الهيئة، وبلغت عددها 768 شركة، ومراجعة وتحديث بيانات 422 شركة من واقع نموذج تحديث البيانات، ومن واقع 2000 من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية أو محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
 
وأضاف النشار، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تصنيف الشركات العامة فى مجال الأوراق المالية، بين 442 شركة تم تحديثها من واقع محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بنسبة 57.6%، و12 شركة وقف مؤقت بنسبة 1.56%، و58 شركة إلغاء ترخيص ومنع من مزاولة النشاط بنسبة 7.6%، و35 شركة تصفية وتحت التصفية بنسبة 4.6%، و100 شركة ذات أنشطة متنوعة غير فعالة بنسبة 13%.
 
وتابع وهناك 20 شركة لصناديق استثمار لشركات غير فعالة بنسبة 2.6%، و96 شركة لصناديق استثمار بنوك وشركات تأمين غير فعالة بنسبة 12.5%، و5 شركات أخرى بنسبة 0.6%.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الرقابة المالية تختتم الحوار المجتمعى لقانون التأمين تمهيدا للعرض على مجلس إدارتها

الرقابة المالية: تقديم 6212 خدمة للشركات.. والانتهاء من معظمها فى ذات اليوم

الرقابة المالية تبادر بوضع خطة توفيق أوضاع استرشادية للقطاع المالى غير المصرفى

الرقابة المالية :117 حالة تلاعب بسوق المال وإيقاف 20 كودا فى 2018

الرقابة المالية: 735 صندوق تأمين خاص فى مصر بحجم أصول 70 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

شركات الاوراق المالية

بورصة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة