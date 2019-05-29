الرقابة المالية: 768 شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية فى مصر

كتب هانى الحوتى

قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إعداد ملف إلكترونى متضمناً أسماء جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والحاصلة على ترخيص من الهيئة، وبلغت عددها 768 شركة، ومراجعة وتحديث بيانات 422 شركة من واقع نموذج تحديث البيانات، ومن واقع 2000 من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية أو محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

وأضاف النشار، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تصنيف الشركات العامة فى مجال الأوراق المالية، بين 442 شركة تم تحديثها من واقع محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بنسبة 57.6%، و12 شركة وقف مؤقت بنسبة 1.56%، و58 شركة إلغاء ترخيص ومنع من مزاولة النشاط بنسبة 7.6%، و35 شركة تصفية وتحت التصفية بنسبة 4.6%، و100 شركة ذات أنشطة متنوعة غير فعالة بنسبة 13%.

وتابع وهناك 20 شركة لصناديق استثمار لشركات غير فعالة بنسبة 2.6%، و96 شركة لصناديق استثمار بنوك وشركات تأمين غير فعالة بنسبة 12.5%، و5 شركات أخرى بنسبة 0.6%.