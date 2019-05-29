سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الخزانة الأمريكية: ممارسات العملة لتسع دول بينها الصين تستوجب التدقيق

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:42 م
الخزانة الأمريكية: ممارسات العملة لتسع دول بينها الصين تستوجب التدقيق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)
إضافة تعليق

قالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه ما من شريك تجارى رئيسى استوفى معايير التلاعب بعملته، لكن تسع دول من بينها الصين تستدعى اهتماما كبيرا فى الوقت الذى تفرض فيه واشنطن رسوما جمركية وتجرى مفاوضات للحد من عجز التجارة.

وقالت وزارة الخزانة فى تقرير نصف سنوى للكونجرس إنها راجعت سياسات مجموعة موسعة من 21 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة وخلصت إلى أن تسعة منهم يتطلبون اهتماما وثيقا بسبب ممارسات العملة.

وكانت أيرلندا وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام هى الإضافات الجديدة لقائمة المراقبة، التى تشمل أيضا الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وحُذفت الهند وسويسرا من قائمة الدول التى تخضع لتدقيق إضافي.

وقالت الوزارة فى بيان "لا شريك تجاريا رئيسيا استوفى المعايير التشريعية ذات الصلة لعام 2015" باعتباره متلاعبا بالعملة.

والمعايير الثلاثة التى تستخدمها وزارة الخزانة لكى تحدد ما إذا كان من الممكن تصنيف دولة كمتلاعب بالعملة هى وجود فائض تجارى كبير مع الولايات المتحدة، وفائض كبير فى ميزان المعاملات الجارية، ودلائل على تدخل مستمر أحادى الجانب فى العملة.

وقال لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الصين تأمل بألا تُجرى الولايات المتحدة تقييمات أحادية الجانب بشأن أسعار صرف عملات دول أخرى.

وأضاف "تحديد ما إذا كانت دولة ما تتلاعب بعملتها أمر لا تقرره الولايات المتحدة".

وتابع "أجرت منظمات متعددة الأطراف ذات صلة منذ فترة طويلة تقييمات موثوقة لأسعار صرف عملات الدول".

كان رئيس الهيئة المنظمة للقطاع المصرفى فى الصين قال فى مقابلة إعلامية يوم الاثنين إن الحكومة الصينية لم تتخذ على الإطلاق أى تدابير لخفض قيمة عملتها عمدا.

وردا على التقرير، قال البنك المركزى فى سنغافورة إنه لا يتلاعب بعملته للحصول على مزايا تصديرية، بينما قالت ماليزيا إن تدخلاتها محدودة لضمان عمل السوق بشكل منظم وتجنب حدوث تقلبات مفرطة.

وقالت وزارة الخزانة إن واشنطن تعتقد أن التدخل المباشر لبنك الشعب الصينى (البنك المركزي) فى سعر الصرف كان محدودا فى السنة الأخيرة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مكسيكيين لتورطهم فى قضايا فساد

وزير الخزانة الأمريكي يرفض تسليم التقرير الضريبي الخاص بترامب للكونجرس

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين و 3 كيانات تابعة لحزب الله

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شركات تابعة لفنزويلا

الخزانة الأمريكية تطالب دولا آسيوية بكشف أساليب إيران للتهرب من العقوبات النفطية

الخزانة الامريكية

الصين

دونالد ترامب

امريكا

رسوم جمركية

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة