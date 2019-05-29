الخارجية الأمريكية: صواريخ كوريا الشمالية تنتهك قرارات الأمم المتحدة

واشنطن(أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس أن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، وذلك بعد أن قلل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من خطورة الاختبارات الصاروخية التى أجرتها بيونج يانج مؤخرًا .

ورفضت أورتاجوس تحديد ما إذا كانت الصواريخ التى أطلقتها كوريا الشمالية بالستية أم أسلحة دمار شامل .. قائلة " أعتقد أن برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل برمته يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولى" .

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تريد قيام علاقات جيدة بين الرئيس الأمريكى ونظيره الكورى الشمالى بهدف التفاوض على إنهاء سلمى لبرنامج أسلحة الدمار الشامل لبيونج يانج، مضيفة " لقد قلنا مرارًا .. وسنكرر التأكيد على ابقاء العقوبات الاقتصادية قائمة إلى أن يتحقق ذلك".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد قال فى وقت سابق إن "كوريا الشمالية قد أطلقت بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، وإن ذلك أزعج البعض".