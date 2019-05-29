الحموضة المستمرة علامة على إصابتك بفتق الحجاب الحاجز

كتبت هند عادل

الحموضة المعوية هي إحساس حار في صدرك يحدث غالبًا بطعم مرير في حلقك أو فمك قد تتفاقم أعراض هذه الموضة التي تعرف "بحرقة المعدة "بعد تناول وجبة كبيرة أوعند الاستلقاء بشكل عام يمكنك علاج أعراض الحرقة في المنزل بنجاح ومع ذلك، إذا كانت الحرقة المتكررة تجعل من الصعب تناول الطعام أو البلع فقد تكون علامة على حالة طبية أكثر خطورة.

أسباب حرقة المعدة"الحموضه"



تحدث حرقة المعدة عادةً عند عودة محتويات المعدة إلى المريء فهو عبارة عن أنبوب يحمل الطعام والسوائل من الفم إلى المعدة و يتصل المريء بالمعدة عند منعطف يعرف باسم العضلة العاصرة للمريء القلبي إذا كانت العضلة العاصرة للقلب تعمل بشكل صحيح فإنها تغلق عندما يترك الطعام المريء ويدخل في المعدة.

في بعض الأشخاص لا تعمل العضلة العاصرة للقلب بشكل صحيح أو تصبح ضعيفة هذا يؤدي إلى تسرب محتويات من المعدة إلى المريء يمكن أن تهيج أحماض المعدة المريء وتسبب أعراض حرقة

يمكن أن تكون الحموضة المعوية نتيجة لفتق الحجاب الحاجز يحدث هذا عندما يدفع جزء من المعدة الحجاب الحاجز إلى الصدر.

الحموضة المعوية هي أيضًا حالة شائعة أثناء الحمل عندما تكون المرأة حاملاً يمكن لهرمون البروجسترون أن يتسبب في ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، هذا يسمح لمحتويات المعدة بالسفر إلى المريء، مما يسبب تهيج.

قد تؤدي الظروف الصحية الأخرى أو اختيارات نمط الحياة إلى تفاقم حرقة المعدة، بما في ذلك

التدخين

زيادة الوزن أو السمنة

الكافيين ، الشوكولاته

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل

الاستلقاء مباشرة بعد الأكل

تناول بعض الأدوية