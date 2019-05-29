الحلم أصبح حقيقة.. إعادة إعمار منازل القرى الأكثر احتياجا بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

"لم نكن نتوقع أن حال منازلنا سيتحول إلى النقيض، فالحلم أصبح حقيقة فى العيش داخل "سكن كريم" مبنى بالطوب والأسمنت ومسقوف بالأخشاب ويوجد بداخله مياه شرب نقية وكهرباء ودورات مياه صحية"، هكذا قالت الأهالى والأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى أسيوط عن توفير حياة كريمة لهم بديلة عن المبانى القديمة المبنية بالطين والمسقوفة بالجريد والبوص، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.

وأجرى "اليوم السابع" جولة تفقدية داخل عدد من المنازل الأولى بالرعاية لمتابعة أعمال إعادة البناء والتطوير ضمن مبادرة "سكن كريم" بقرى الأكثر احتياجًا بأسيوط.

وقال "مجدى خله"، 45 عامًا عامل يومية: "نعيش فى قرية دير ريفا التابعة لمركز أسيوط، وزوجته وأبنائه داخل منزل مبنى من الطين المسقوف بالبوص، لكى يحمى الأطفال الصغار من أشعة الشمس، ولا توجد بداخله مياه للشرب"، متابعا: وأقوم بجلب المياه بالجركن واستخدامها؛ ولكن عندما جاء المسئولون واختاروا منزلى ضمن مبادرة "سكن كريم".

وأضاف "خله": "تم إعادة بناء منزلى القديم من جديد بالطوب والأسمنت كما تم تركيب دورة مياه صحية داخل المنزل، وتركيب ماسورة مياه للشرب، وأيضا كشافات الكهرباء؛ موجها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مبادرة حياة كريمة، واهتمامه بالمواطن البسيط والعمل على إيجاد حياة كريمه له ولأبنائه".

وقالت "أم ماريانا": "أنا مش مصدقة نفسى أن منزلى الصغير أصبح بالشكل الجمالى ده، البيت كان مبنى بالطوب الطين والجريد وكانت الحشرات والعقارب تهدد حياة أطفالى الصغار، ولكن نشكر الدولة على اهتمامها بينا وبالقرى الأكثر احتياجا وإعادة بناء المنازل بالطوب والأسمنت وعمل دورة مياه صحية داخل المنزل وتوصيل خطوط مياه للمنازل وأيضا طلاء واجهات المنازل.

وأشار عاطف توفيق، والذى شمل منزله التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة، إلى أن المنزل كان مسقوفا بأفلاق النخيل والجريد ومبنى بالطين، ونعيش بداخله أنا وأولادى وكنا نستخدم بيارات الصرف الصحى، ولكن الحمد لله، بعد دخول المنزل ضمن مبادرة حياة كريمة تم إعادة تأهيل المنزل بالطوب والسقف أصبح بالأخشاب وتركيب سيراميك وطلاء المنزل، وتم تركيب وصلات مياه شرب نقية ودورة مياه آدمية ومطبخ منفصل داخل المنزل، مؤكدا أن الرئيس السيسى ينحاز للفقراء ويعمل على إيجاد حياة كريمة لهم ولأبنائهم".

وتابع هانى شمعون فهمى، أحد الأهالى بقرية دير ريفا بأسيوط، نشكر الرئيس على المبادرة الكريمة وإعادة بناء المنازل، لأن المنزل كان مبنيا بطريقة قديمة بسقف جريد، ولكن الآن تمت إعادة بنائه بشكل آدمى بالطوب والأسمنت وإدخال مياه الشرب وعمل دورة مياه صحية، وتركيب السيراميك داخل المنزل.

وقال رأفت نعمان، أحد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة، بالقرى الأكثر احتياجا بأسيوط، أشكر الرئيس السيسى، على تلك المبادرة الطيبة والتى أعادت الحياة الآدمية لنا بعد إعادة بناء منزلى بالطوب والأسمنت، وتركيب السيراميك ودورة المياه، بدلا من الطين والجريد.

ومن جانبه قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن الدولة تعمل على إنشاء مشروعات المياه والصرف الصحى والبنية التحية بالقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث وفرت الدولة 289 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجا بأسيوط، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة والتى أطلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الفئات والأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المحافظة تتعاون مع كافة الجهات لتنفيذ مبادرة "سكن كريم" لتطوير المنازل غير الآمنة ورفع المرافق بها، للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين؛ مشيرا إلى تكليف رؤساء المراكز بالتنسيق مع الجهات المنفذة لمبادرة سكن كريم، وتسهيل مهمتها، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع بداية عام 2019، وذلك من خلال تحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية للمواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزى للتعمير، لـ"اليوم السابع": إنه تجرى أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرية دير ريفا، ضمن 400 منزل فى مبادرة "سكن كريم" والتى يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى بمحافظة أسيوط، بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليون جنيه.

وأضاف "النشار"، أن المرحلة الأولى من سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بقرى أسيوط، يتم العمل على تحسين البنية التحتية للمنازل وبناء وتدعيم الأسقف وإعادة بناء المنزل بدلا من الطوب الطين، كما يتم مد وصلات مياه الشرب وإنشاء وتدعيم دورات المياه وغرف تفتيش نهائية خارج المنازل، ليكون سكنا كريمًا آمنًا للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة سكن كريم للقرى الأكثر احتياجا.