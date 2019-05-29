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الحكم على سارة نتنياهو بغرامة 55 ألف شيكل فى قضية مقر رئيس وزراء إسرائيل

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:49 م
الحكم على سارة نتنياهو بغرامة 55 ألف شيكل فى قضية مقر رئيس وزراء إسرائيل سارة نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المحكمة الإسرائيلية قضت بدفع زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو مبلغ وقدره 55 ألف شيكيل فى قضية مقر رئيس الوزراء المتهمة فيها بتبديد العهدة الخاصة بمنزل رئيس الوزراء.

 

وقالت الصحيفة، أنه بموجب الحكم القضائى واجب النفاذ ستدفع سارة نتنياهو 10 ألف شيكل على سبيل الغرامة و45 الف شيكيل على سبيل التعويض لدولة إسرائيل على تبديد العهدة الخاصة بمنزل رئيس الوزراء، حيث قامت بتبديد عدة أثاثات خاصة بالمنزل الذى يعد ملكية خاصة بدولة إسرائيل .

 

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من بين لائحة الاتهام المقدمة ضد سارة نتنياهو خيانة الأمانة فى حين اعترفت سارة بهذه التهمة مما خفف من الحكم الصادر ضدها والتى قد كانت تصل للحبس بتهمة تضليل العدالة.


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