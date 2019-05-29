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الحجر الصحى بمطار القاهرة يعزل 5 ركاب لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:14 م
الحجر الصحى بمطار القاهرة يعزل 5 ركاب لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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عزلت سلطات الحجر الصحى فى مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 5 ركاب فور وصولهم من العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء  .

كان أطباء الحجر الصحى قد فوجئوا خلال إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، بعدم حمل مصرى و4 سودانيين من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

وأمر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، بعزل الركاب فى مستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى، وجرى بالفعل نقلهم إلى المستشفى بإشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار.


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