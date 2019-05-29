الحبس 7 سنوات لـ4 عاطلين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات ،من ضبط كلا من محمود.ع ،أحمد .ع ،محمد .ش،سامى .ع وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز و ترويجها على المتعاطين ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





