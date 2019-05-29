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الحبس 7 سنوات لـ4 عاطلين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:30 ص
الحبس 7 سنوات لـ4 عاطلين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - صورة أرشيفية
المنوفية _محمدفتحى
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قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، حبس كلا من  محمود.ع ،أحمد .ع ،محمد .ش،سامى .ع  7 سنوات وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة  بدائرة مركز السادات. 

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف  رئيس مباحث مركز السادات ،من ضبط كلا من  محمود.ع ،أحمد .ع ،محمد .ش،سامى .ع  وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة  بدائرة المركز و ترويجها على المتعاطين ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 



 

 

 


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