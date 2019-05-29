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الحبس مع الشغل سنة لطالب وعاطل لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:27 م
الحبس مع الشغل سنة لطالب وعاطل لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – فريق المحافظات
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "عبد الله.أ" 29 سنة، عاطل، ومقيم الشيخ خليفة، و"عبد الرحمن .م.أ" 19 سنة، طالب، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بالتعدى بالضرب على المجنى عليه "عبد الله.أ.أ"، وإحداث عاهة مستديمة به بدائرة قسم أول سوهاج .

 

وصدر الحكم، برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين عمرو محمود على، وناجح عبد الحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين .

 

ترجع وقائع القضية إلى عام 2019 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه فى رأسه وإحداث عاهة له بعد التعدى عليه بماسورة حديدية، وكشفت التحريات، أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، حيث قام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية على رأسه، مما أدى إلى إصابته وإحداث عاهة له.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق .


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محكمه الجنايات

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