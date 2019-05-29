الجيش الروسى يتسلم 20 مقاتلة "سو-35 إس" قبل نهاية 2020

وكالات الأنباء

أعلن نائب وزير الدفاع الروسى أليكسى كريفوروتشكو، أن القوات الفضائية الجوية الروسية ستتسلم قبل نهاية 2020، 20 مقاتلة "سو-35 إس" من الجيل "4++".

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف كريفوروتشكو، خلال زيارته للمصنع المنتج لهذه الطائرات فى مدينة كومسومولسك على آمور: "تقوم هذه المؤسسة بتنفيذ جميع التزاماتها فى الوقت المحدد، وسنستلم فى هذا العام عدة طائرات قبل حلول الموعد المحدد. ووفقا لشروط العقد الحالى، نتوقع استلام 20 طائرة مقاتلة أخرى من هذا الطراز خلال العامين الجارى والمقبل".

وأشار إلى أن المصنع المذكور يعمل بشكل مستمر فى مجال تحديث هذه المقاتلات، مستفيدا من تجربة استخدامها فى سوريا، وبفضل التعديلات التالية ستتمكن مقاتلات "سو-35 إس"، من حمل واستخدام جميع أنواع الصواريخ الجوية من فئتى "جو- جو" و" جو- سطح"