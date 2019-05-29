سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الروسى يتسلم 20 مقاتلة "سو-35 إس" قبل نهاية 2020

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:15 ص
الجيش الروسى يتسلم 20 مقاتلة "سو-35 إس" قبل نهاية 2020 مقاتلة سو 35 اس - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلن نائب وزير الدفاع الروسى أليكسى كريفوروتشكو، أن القوات الفضائية الجوية الروسية ستتسلم قبل نهاية 2020، 20 مقاتلة "سو-35 إس" من الجيل "4++".

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف كريفوروتشكو، خلال زيارته للمصنع المنتج لهذه الطائرات فى مدينة كومسومولسك على آمور: "تقوم هذه المؤسسة بتنفيذ جميع التزاماتها فى الوقت المحدد، وسنستلم فى هذا العام عدة طائرات قبل حلول الموعد المحدد. ووفقا لشروط العقد الحالى، نتوقع استلام 20 طائرة مقاتلة أخرى من هذا الطراز خلال العامين الجارى والمقبل".

 

وأشار إلى أن المصنع المذكور يعمل بشكل مستمر فى مجال تحديث هذه المقاتلات، مستفيدا من تجربة استخدامها فى سوريا، وبفضل التعديلات التالية ستتمكن مقاتلات "سو-35 إس"، من حمل واستخدام جميع أنواع الصواريخ الجوية من فئتى "جو- جو" و" جو- سطح"

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

روسيا تبدأ إنتاج النماذج العملية من مقاتلة الجيل الخامس "سو 57"

واشنطن تدرس وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف 35

وزير: بولندا تعتزم شراء 32 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 ايه

وزير دفاع بولندا: نعتزم شراء 32 مقاتلة من طراز "اف 35 ايه" من أمريكا

روسيا

مقاتلات سو 35 اس

صواريخ

اخبار العالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات (فيديو)

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات (فيديو)

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة