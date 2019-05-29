الجلطات لا تصيب القلب والمخ فقط.. احذر قد تصيب ذراعك

كتبت هند عادل

يعتقد بعض الأشخاص أن الإصابة بالجلطات مقتصرة على القلب أو المخ فقط، ولكن الجلطات قد تظهر فى الأوردة بجميع أنحاء الجسم بما في ذلك تلك الموجودة في الذراع، هذه الجلطات يمكن أن تكون خطيرة إذا انتقلت إلى أجزاء أخرى من الجسم ، حسبما ذكر موقع " medicalnewstoday".

يشكّل الجسم جلطات دموية استجابةً للقطعة أو الكشط أو الإصابة إذا أصيب شخص بجرح مفتوح، فإن الصفائح الدموية داخل الدم تشكل سدا لوقف النزيف عندما يحدث هذا في موقع الجرح يكون مفيدًا، ومع ذلك عندما تحدث جلطة في الأوردة يمكن أن تكون ضارة.

ما هي الجلطة الدموية

الجلطة الدموية عبارة عن كتلة دموية شبه صلبة تتشكل عادة لإيقاف حدوث نزيف في بعض الأحيان، قد تتشكل جلطة دموية داخل الوريد، ويصف الأطباء ويعرفون تجلطات الدم حسب المكان الذي تتشكل فيه في الجسم.

هناك ثلاثة أنواع من الجلطة



جلطة تتشكل في الوريد بالقرب من سطح الجلد

- جلطة تتشكل في الوريد العميق داخل الجسم

جلطة تنتقل من جزء من الجسم إلى آخر

أعراض الجلطة الدموية في الذراع





كثير من الشخاص لن يواجهوا أي أعراض عندما تتشكل جلطه في ذراعهم في حالات أخرى قد تتطور الأعراض ببطء.

قد تشمل أعراض جلطة دموية في الذراع ما يلي:

بشرة دافئة للمس

الألم الذي يشعر وكأنه التشنج

تورم في الذراع حيث تكون الجلطة

زرقه فى الجلد

إحساس بالضغط