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الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل أحكام دخول وإقامة الأجانب فى مصر

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:49 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل أحكام دخول وإقامة الأجانب فى مصر جواز سفر-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1964 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها.
 
جاء فى القرار- مادة 4- " يمنح الأجنبي من ذوى الإقامة، بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوى الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات.
كما نصت المادة "5" على يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبي، بموجب كارت إقامة منفصل، أو بوضع استيكر او بصمة خاتم على جواز السفر، أو الوثيقة التى تقوم مقامه.
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الجريدة الرسمية


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