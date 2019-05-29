الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل أحكام دخول وإقامة الأجانب فى مصر

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية، قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1964 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها.

جاء فى القرار- مادة 4- " يمنح الأجنبي من ذوى الإقامة، بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوى الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات.

كما نصت المادة "5" على يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبي، بموجب كارت إقامة منفصل، أو بوضع استيكر او بصمة خاتم على جواز السفر، أو الوثيقة التى تقوم مقامه.