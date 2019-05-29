التأمين الصحى: ملتزمون بصرف الأدوية الموصوفة لعلاج حالات ما بعد زرع الكلى

كتب وليد عبد السلام

ألزمت هيئة التأمين الصحى فروعها بالمحافظات بصرف نفس وذات الأدوية التى يكتبها الأطباء فى اللجان المختصة بجراحات ما بعد زرع الكلى للمريض وليس بدائلها أو مثائلها.



وقال مصدر مسؤل بهيئة التأمين الصحى، أن ذلك حرصا على المريض وضمان حقه فى صرف العلاج المناسب لحالته وفق رؤية الأطباء والمختصين.



ويشار إلى أن اللجان الطبية المختصة بعلاج حالات ما بعد زرع الكلى تؤدى دورها على الوجه الأكمل للمرضى فى صرف أدويتهم والاطمئنان على صحتهم العامة حتى تمام الشفاء.