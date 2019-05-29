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البورصة تغرم 4 شركات 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:18 م
البورصة تغرم 4 شركات 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها محمد فريد رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 4 شركات مبلغ 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها.
 
وغرمت اللجنة شركتى المصرية للمشروعات السياحية العالمية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية- بيراميزا بقيمة 10 آلاف لكل منهما، لمخالفة الشركتين لأحكام المادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (51) من الإجراءات التنفيذية، وتغريم شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا نفس المبلغ، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.
 
كما غرمت اللجنة، شركة مطاحن مصر الوسطى مبلغ 25 ألف جنيه، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية.
 
 

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