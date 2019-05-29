البابا فرنسيس يؤكد خطأ فكرة بناء جدار ترامب ويصفها بالـ"قسوة"

كتب: أحمد علوى

أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أنه سيخبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب شخصيا إن تسنى له ذلك، بعدم صواب فكرة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وأضاف: "لقد عرفنا جدارا من هذا النوع فى برلين، تسبب لنا بالكثير من الصداع والمعاناة.. فصل الأطفال عن ذويهم، يتعارض مع الحقوق الطبيعية، هذه قسوة.

وأضاف هذه واحدة من كبائر الفظائع.. وما هدفها من الحماية؟ هل لحماية أراضى أو اقتصاد دولة؟.

وردا على سؤال، حول ما سيقوله لترامب بهذا الصدد لو جالسه بعيدا عن عدسات الكاميرا، قال البابا: سأبلغه بـ"نفس الشيء".

وأضاف: "نفس الشيء، لأننى أقول ذلك علنا، لقد قلت أيضا علنا، الذى يبنى الجدران ينتهى به المطاف إلى أن يقع فى أسر هذه الجدران التى يبنيها".