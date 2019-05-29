الأمن التركى يعذب الدبلوماسيين المحتجزين ويعتدى عليهم جنسيا

كتب: أحمد علوى

تعرض عدد من الدبلوماسيين للتعذيب والاعتداء الجنسى أثناء احتجازهم لدى الأجهزة الأمنية فى العاصمة التركية أنقرة، حسبما قالت شبكة سكاى نيوز الاخبارية.

وكانت السلطات التركية ألقت القبض فى 20 مايو الجارى على 78 دبلوماسيا، بعدما أصدر المدعى العام فى العاصمة التركية أوامر بتوقيف 249 موظفا فى وزارة الخارجية التركية.

وذكرت نقابة المحاميين التركية أن التحقيق كشف أن موظفى وزارة الخارجية السابقين تعرضوا للضرب والتهديد والانتهاك، أثناء احتجازهم فى أنقرة للتحقيق معهم فى مزاعم الغش فى امتحانات وظيفية.

وتابعت نقلا عن شهادات ضحايا أنهم تعرضوا لأنواع شتى من التعذيب، ولكن السلطات لا تترك أى علامات أو ندوب.

وقال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطى، عمر فاروق جرجلى أوغلو إن الموظفين السابقين محتجزين فى حبس تابع لشرطة الجرائم الاقتصادية فى أنقرة

وأضاف النائب المعروف بنشاطه فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إن الدبلوماسيين الأتراك تعرضوا لـ" تعذيب شديد".

ونفت الشرطة التركية المزاعم، قائلة إن المعتقلين التقوا مع محاميهم، وإن التقارير الطبية اليومية توضح أنه ليس هناك أى شيء خطأ.