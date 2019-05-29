الأشعة المقطعية "ثلاثية الأبعاد" تحدث طفرة في علاج الأسنان..الدكتور كريم مكادي يوضح

تقرير خاص

يعتبر التشخيص السليم في أمراض الأسنان الخطوة الأولى للعلاج السليم، وهناك وسائل متطورة تساعد الطبيب على التشخيص من ضمنها الأشعة المقطعية "ثلاثية الأبعاد"، التي يستطيع من خلالها التعرف على المشكلة التي يعاني منها المريض والعمل على حلها بشكل سليم.

الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، يوضح في التقرير التالي أهمية استخدام الأشعة المقطعية "ثلاثية الأبعاد" في علاج الأسنان.



6 مميزات للأشعة المقطعية للأسنان "ثلاثية الأبعاد"

* الأشعة المقطعية و التشخيص السليم:



وأكد الدكتور كريم مكادي في حديثه لـ "اليوم السابع" إن التشخيص السليم هو أولى خطوات العلاج السليم، فيجب على المريض عندما يذهب إلي أي عيادة أسنان أن يسأل على وسائل التشخيص في تلك العيادة، حتى يتأكد من انه سيقدم له العلاج السليم.

وأعلن الدكتور مكادي إن أحدث وسيلة من وسائل التشخيص هي الأشعة المقطعية للفكين "الثلاثية الأبعاد"، والتي من خلالها يمكن تقطيع وتقسيم الفك العلوي والسفلي إلي شرائح صغيرة، أيضا من خلالها يتم تقطيع الاسنان والدخول في كل جزء من العظم، حتى نتعرف على المشاكل التي يعاني منها المريض، لافتاً إلي أنه أحيانا يكون هناك التهابات اسفل السن، واحيانا يكون هناك تسوس غير ظاهر ومرئي اسفل اللثة واسفل العظم، وباستخدام تلك الاشعة يمكن بسهولة اكتشاف هذا التسوس، ايضا يمكننا من خلالها تحديد إمكانية وضع المادة الاساسية للزراعة ومكانها الصحيح.



استخدام الأشعة المقطعية "ثلاثية الأبعاد" في زراعة الأسنان

* الأشعة الثلاثية الأبعاد وزراعة الأسنان:



واستطرد الدكتوركريم مكادي حديثه قائلا: من خلال تلك الأشعة المقطعية " ثلاثية الأبعاد" أيضا يمكننا التعرف على حالة عظام الفك والطول والعرض والكثافة والسُمك، ومن خلالها نتعرف على جميع البيئة المحيطة بالأسنان .

وأشار إلي أنه بعد الحصول على تلك الصورة الإشعاعية الثلاثية الأبعاد، يتم تحميلها على برنامج خاص يمكن من خلاله تنقية الصورة وتوضيح أماكن وجود العصب الفكي السفلي، بالإضافة الى حدود الجيب الفكي العلوي، وأهم ما يقدم هذا البرنامج هو قياس سماكة العظم في الفك العلوي والفك السفلي، وبالتالي إمكانية زراعة الأسنان للمريض أم لا، مشيراُ أنه في حالة إمكانية القيام بزراعة الأسنان يتم تحديد قُطر الزرعة وطولها والمكان الذي توضع به بالضبط.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور كريم مكادي إن بعد قيام طبيب الأسنان بتلك التحليل التشريحي للفك يقوم بوضع الزرعات المناسبة في الأماكن التي يرغب بها المريض بتعويض تلك الأسنان المفقودة، مؤكداً إن تلك الأشعة ساعدت طبيب الأسنان على تجنب أماكن العظم الضعيفة والأعصاب، وخاصة أماكن عصب الفك السفلي حيث يجب أن تكون الزرعة بعيدة عن القناة العصبية بما لا يقل عن 2 مليمتر، و كذلك تحديد مكان الجيب الفكي حتى لا يتعمق الطبيب و يصيب الغشاء الجيبي بالضرر والالتهاب.

و أخيراً نصح الدكتور كريم مكادي بضرورة التأكد من وسائل التشخيص السليم داخل عيادة الاسنان حتى يتسنى للمريض الحصول على الخطة العلاجية السليمة.

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