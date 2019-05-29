سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 08:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: اليوم ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.


كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 37

طنطا 20 36

دمنهور 20 33

الإسكندرية 21 29

بلطيم 21 30

مطروح 18 28

السلوم 19 29

سيوة 21 41

بورسعيد 22 28

دمياط 21 29

الزقازيق 19 38

الإسماعيلية 18 37

السويس 20 36

العريش 19 30

رفح 19 30   

رأس سدر 20 37      

نخل 16 35  

نويبع 25 35  

طابا 23 34   

كاترين 20 35

الطور 23 32 

شرم الشيخ 28 37     

الغردقة 26 37

مرسى علم 28 36     

الفيوم 23 39

بنى سويف 23 39     

المنيا 22 39

أسيوط 24 39

سوهاج 25 40

قنا 25 43

الأقصر 27 43

أسوان 31 44 

أبوسمبل 30 43        

الوادى الجديد 27 43

شلاتين 27 38

ابو رماد 26 37        

حلايب 25 34

رأس حدربة 24 34

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43   

المدينة 31 43

الرياض 26 42

المنامة 32 39

أبوظبى 29 42

الدوحة 31 42

الكويت 29 46

دمشق 17 38

بيروت 23 30

عمان 19 37

القدس 18 31

غزة 19 29    

بغداد 24 43

مسقط 32 38

صنعاء 13 27

الخرطوم 29 40        

طرابلس 18 29        

تونس 15 24

الجزائر 14 20

الرباط 17 29

نواكشوط 22 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 14 33  

اسطنبول 17 29       

إسلام آباد 22 39

نيودلهى 28 44

جاكرتا 25 34

بكين 22 33

كوالالمبور 25 34     

طوكيو 17 23

أثينا 17 28

روما 11 19

باريس 12 17 

مدريد 12 27

برلين 06 17  

لندن 14 16

مونتريال 11 19        

موسكو 18 28         

نيويورك 16 24

واشنطن 22 32


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

احترس من فضلك الحر يعود من جديد.. طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. الأرصاد: الارتفاع مستمر حتى الجمعة والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة والخميس المقبل ذروة الارتفاع.. ونشاط للرياح يقلل الإحساس بحرارة الجو

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الدرجات ترتفع من جديد.. ارتفاع بالحرارة غدا بمعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة.. الأرصاد: مستمر حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالعاصمة تصل 38 درجة الأربعاء.. وتطمئن: لن تتجاوز الـ40 درجة نهاية الأسبوع

الطقس

حاله الطقس

الارصاد

درجات الحراره

حاله الجو

اخبار عاجلة

الاخبار

خبر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات (فيديو)

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات (فيديو)

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة