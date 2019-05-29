الأحد.. احتفال ليلة القدر بحضور الرئيس السيسى.. وتكريم حفظة القرآن الكريم

كتب – إسماعيل رفعت

تحتفل مصر، يوم الأحد المقبل، بليلة القدر، فى العاشرة صباحًا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يكرم حفظة القرآن الكريم، الفائزين بمسابقة وزارة الأوقاف، لعدد من الأجانب والمصريين، ويمنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.



ويحضر الحفل بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، قيادات ورموز الدولة، والسياسيين والنواب، ويتقدمهم رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى، وشيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، ومفتى الجمهورية دكتور شوقى علام، ووزراء مصر، كما يحضر رئيس مجلس النواب دكتور على عبدالعال، ونقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف والأعضاء.