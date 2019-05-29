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افريقيا للاستثمار: تراجع فى استثمارات النفط والغاز فى الجزائر

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:17 م
افريقيا للاستثمار: تراجع فى استثمارات النفط والغاز فى الجزائر
كتبت - هناء أبو العز
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قال موقع افريقيا للاستثمار، إن هناك تراجع فى  استثمارات النفط والغاز في الجزائر،   في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن مخرج لهذه الازمة.
وأشار الموقع أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على صادرات الهيدروكربون، والتي تمثل أكثر من 40٪ من ميزانية الدولة، لكن التراجع العالمي في أسعار النفط الخام والركود، والاستهلاك المحلي المتزايد الذي يحد من الغاز المتاح للتصدير، قد أثر على العائدات بشدة.
ولفت الموقع إلى  أن وضع البلاد اللامستقر، ادى الى تراجع إصلاح القطاع الاقتصادي والطاقوي الذي سيجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين.
من جانب آخر، أشار مدير شركة المخاطر العالمية، أنتوني سكينر، أن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، سيؤدي بالجزائر الى كارثة اقتصادية.
وأضاف إن الصورة الاقتصادية الأساسية للجزائر تتجه بسرعة نحو الأزمة الاقتصادية، ومن أجل محاولة التعويض، إلى أقصى حد ممكن، وتجنب انهيار القطاع الاقتصادي، تحتاج الجزائر إلى زيادة الإنتاج، لا سيما الغاز.
وقال ” إذا كانت الجزائر ستجذب شركات النفط العالمية إلى حوضها الغني بأميناس، فإن البلاد تحتاج إلى حكومة فاعلة يمكنها إبرام الصفقات وسن إصلاحات لقوانين الطاقة”.
 

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