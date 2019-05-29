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الأربعاء، 29 مايو 2019 06:26 م
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افتتاح محطة رافع مياه المساعيد بالعريش بطاقة إجمالية 20 ألف متر مكعب

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:21 م
افتتاح محطة رافع مياه المساعيد بالعريش بطاقة إجمالية 20 ألف متر مكعب خلال الجوله
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها أنه افتتح عبد العال البدرى، سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن المحافظ محطة رافع مياه جنوب المساعيد.

وأوضح البيان أن محطة رافع مياه جنوب المساعيد بطاقة إجمالية 20 ألف متر مكعب (تكديس) تغذى مدينة العريش مساحة المحطة : 6.5 فدان، ومصادر المياه خط الـ1000مم القادم من القنطرة وخط 500 من محطات التحلية بالمساعيد.

وشارك فى الافتتاح مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع مياه شمال سيناء، وعلاء الدين أحمد إبراهيم رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات بشمال سيناء، وياسين العزب نائب رئيس لجهاز بشمال سيناء، ومبارك منصور رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء، ومحمد عبدالله نائب رئيس الفرع، محمد القصاص مدير مشروعات العريش بالمقاولون العرب.

 
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شمال سيناء

العريش

المساعيد

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