اعتماد نتيجة الإعدادية بالوادى الجديد بأعلى نسبة على مستوى الجمهورية

وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن إجمالى عدد الطلاب بالمرحلة 4288 طالبا وطالبة ، حيث بلغ عدد من أدوا الامتحان 4263 طالبا وطالبة وكان عدد الناجحين 3622 طالبا وطالبة.

وأضاف التداوي أن الإدارة الأولي على مستوي المحافظة هي إدارة باريس التعليمية بنسبة 91.6٪ تلتها إدارة الداخلة بنسبة 90.6٪ ثم بلاط 89.7٪ ثم الخارجة82.8 ٪ والفرافرة 73٪.