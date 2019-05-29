اعتقال 6 أشخاص بتهمة جمع أموال لجماعة محظورة فى باكستان

إسلام أباد (أ ش أ)

أعلنت باكستان عن اعتقال ستة أشخاص بتهمة جمع أموال لجماعة محظورة أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الانتحارى الذى أودى بحياة 40 جنديا هنديا فى إقليم كشمير.

ونقلت شبكة (ايه بى سى) الأمريكية اليوم الأربعاء، عن سرفراز أحمد المسئول فى إدارة مكافحة الإرهاب قوله" إن الأفراد الستة مثلوا أمام قاض فى مدينة جوجرانوالا، حيث صدر أمر باحتجازهم لمدة أسبوعين للاستجواب".

وأوضح المسئول أن المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة (جيش محمد) التى أعلنت مسئوليتها عن الهجوم الانتحارى الذى وقع فى 14 فبراير فى الشطر الهندى من إقليم كشمير.