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اضبط مخالفة.. انسداد الخط الرئيسى يتسبب فى طفح الصرف أمام مستشفى الخانكة

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:00 ص
اضبط مخالفة.. انسداد الخط الرئيسى يتسبب فى طفح الصرف أمام مستشفى الخانكة طفح مياه الصرف الصحى
القليوبية - إبراهيم سالم
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اشتكى أهالى مدينة الخانكة بالقليوبية، من انسداد خط رئيسى للصرف الصحى أمام مدخل مستشفى التأمين الصحى بالخانكة، وهو ما أثار حفيظة أهالى المدينة والمترددين على المستشفى، حيث أن هذه المياه تعيق رواد المستشفى من الدخول لإجراء الفحوصات والحصول على العلاج لهم ولذويهم.

وأكد الأهالى فى شكواهم، أن خط الصرف الخاص بالمستشفى والموصول بالخط الرئيسى حدثت به حالة من الإنسداد مما تسبب فى طفح لمياه الصرف الصحى أمام مدخل المستشفى، وهذا يتسبب فى انتشار رائحة كريهة أمام المستشفى، مطالبين بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة ومعالجة انسداد الخط.

ومن ناحيتها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدفع بفرقة فنية لمعالجة انسداد خط الصرف أمام مستشفى التأمين الصحى بالخانكة، إلى جانب كسح المياه والعمل على إعادة مدخل المستشفى إلى طبيعته.

 


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الصرف الصحى بالخانكة

مستشفى التأمين الصحى بالخانكة

مشاكل الصرف الصحي


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